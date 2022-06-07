Си Цзиньпин посетит Казахстан с госвизитом осенью

Президент Касым-Жомарт Токаев принял члена госсовета, министра иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И, прибывшего в Казахстан с официальным визитом, сообщает Акорда.

Они обсудили состояние и перспективы развития казахстанско-китайского долгосрочного всестороннего стратегического партнерства, а также сотрудничество в рамках международных и региональных организаций. Токаев подчеркнул, что Казахстан заинтересован в углублении двустороннего комплексного взаимодействия с Китаем и выразил уверенность, что запланированный на осень ответный государственный визит Председателя КНР Си Цзиньпина в нашу страну придаст новый мощный импульс развитию казахско-китайских отношений.

«В нынешнем году мы отмечаем очень важное и знаменательное событие – 30-летие со дня установления казахско-китайских дипломатических отношений, а также проведение юбилейного XX Съезда Компартии Китая. Рассчитываю, что предстоящие переговоры на высшем уровне откроют новую яркую страницу в летописи нашего стратегического партнерства», - отметил он.

Ван И отметил, что «Си Цзиньпин весьма дорожит личной дружбой и доверительными отношениями» с Токаевым и всецело его поддерживает.

В ходе встречи собеседники также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и глобальной повестки дня и подтвердили обоюдное стремление продолжить взаимодействие на международной арене, в том числе по линии ООН, ШОС, СВМДА и ОИС.