МИОР будет вести реестр учета волонтерской деятельности

В среду в ходе пленарного заседания мажилис одобрил законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам волонтерской деятельности, благотворительности, государственного социального заказа, государственного заказа на реализацию стратегического партнерства, грантов и премий для неправительственных организаций, лекарственного и социального обеспечения». Документом расширяются права волонтеров на участие в проведении информационно-разъяснительной работы среди населения и устанавливается компетенция министерства информации и общественного развития по ведению реестра учета волонтерской деятельности.

В ходе работы над законопроектом депутатами: уточнены понятия «волонтерская деятельность», «уполномоченный орган в сфере волонтерской деятельности», «волонтер благотворительности»; пересмотрены нормы по разработке, утверждению и выполнению благотворительной программы; расширены права волонтеров на участие в проведении информационно-разъяснительной работы среди населения; усилены нормы по проведению оценки эффективности государственных грантов с привлечением гражданского общества; введены в компетенцию Министерства информации и общественного развития функции по ведению реестра учета волонтерской деятельности. Депутатами предложено осуществлять награждение волонтеров наградами в порядке и на условиях, предусмотренных Законом «О государственных наградах в Республике Казахстан».

Изначально законопроект назывался «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам волонтерской деятельности, благотворительности, государственного социального заказа и грантов для неправительственных организаций». Однако ко второму чтению депутаты заменили его название: «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам волонтерской деятельности, благотворительности, государственного социального заказа, государственного заказа на реализацию стратегического партнерства, грантов и премий для неправительственных организаций, лекарственного и социального обеспечения». Как пояснила депутат Вера Ким, это обусловлено дополнительно внесенными поправками.

«В целях лекарственного обеспечения и охвата населения медицинской помощью установлена компетенция министерства здравоохранения по определению перечня стратегически важных лекарственных средств и медицинских изделий, а также порядка их госрегистрации. Введен альтернативный механизм уплаты самостоятельными плательщиками обязательных взносов в фонд социального медицинского страхования для получения медицинской помощи в рамках ОСМС», - сказала Ким.

Кроме того, депутаты уточнили понятия «волонтерская деятельность», «уполномоченный орган в сфере волонтерской деятельности», «волонтер благотворительности», пересмотрели нормы по разработке, утверждению и выполнению благотворительной программы, расширили права волонтеров на участие в проведении информационно-разъяснительной работы среди населения.

Также законопроектом усилены нормы по проведению оценки эффективности государственных грантов с привлечением гражданского общества, введены в компетенцию министерства информации и общественного развития функции по ведению реестра учета волонтерской деятельности. Парламентарии также предложили присваивать волонтерам награды в порядке и на условиях, предусмотренных законом «О государственных наградах в Республике Казахстан», и внесли изменения относительно учета доходов работников средств массовой информации, чтобы они могли получать социальные выплаты.

Отметим, что ранее предлагалось наоборот включить норму по ведению реестра учета волонтерской деятельности самими волонтерскими организациями, исключив ее из компетенции центральных исполнительных органов.