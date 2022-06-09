ВОЗ зарегистрировала более 1 тыс. случаев обезьяньей оспы за пределами стран Африки

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил, что риск заражения обезьяньей оспой в этих неэндемичных странах является реальным, но предотвратимым на данный момент.

Также, по его словам, в этом году в Африке было зарегистрировано более 1 400 случаев подозрения на оспу обезьян и 66 случаев смерти.

Глава ВОЗ также выразил сожаление, что «международное сообщество только сейчас обратило внимание на оспу обезьян, потому что она появилась в странах с высоким уровнем дохода».

В некоторых странах вспышка показывает признаки передачи вируса в сообществе, в этой связи ВОЗ рекомендует заболевшим изоляцию. Технический руководитель организации по оспе обезьян Розамунд Льюис отмечает, что «межличностный тесный контакт» был основным путем распространения заболевания, хотя риск воздушно-капельной передачи еще полностью не известен.

В ВОЗ не исключают, что в некоторых странах может быть рассмотрен вопрос о постконтактной вакцинации, в том числе для медицинских работников или близких контактов, включая половых партнеров. Исследования показали, что вакцины против оспы, родственного, более опасного вируса, который был ликвидирован в мире в 1980 году, также защищают от оспы обезьян. Сейчас оценивается эффективность запасов вакцин против оспы и ведутся переговоры с производителями и странами, которые ранее обязались предоставить вакцины.