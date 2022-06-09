Трое отравившихся аммиаком работников завода «Шин Лайн» находятся в реанимации – УОЗ

«Трое госпитализированных находятся в отделении реанимации, их состояние стабильно тяжелое», - сообщили в горздраве.

ЧП произошло 7 июня. Сотрудники в срочном порядке покинули помещение, но через некоторое время 6 человек пожаловались на плохое самочувствие и обратились к медикам с головокружением, тошнотой и слабостью.

По данным горздрава, около 9 утра в больницу скорой неотложной помощи Алматы были доставлены пять человек с отравлением аммиаком., по тяжести состояния четверо из них госпитализированы в стационар, один отказался от стационарного лечения, его состояние стабильное. Одна пациентка находится в токсикологическом отделении, ее состояние - средней степени тяжести.