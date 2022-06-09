Всего в больницу были доставлены 5 человек
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Трое отравившихся аммиаком работников завода «Шин Лайн» находятся в реанимации – УОЗ
фото Жанары Каримовой

Трое работников завода «Шин Лайн», отравившихся аммиаком, находятся в реанимации в тяжелом состоянии, сообщает КазТАГ со ссылкой на пресс-службу управления общественного здоровья Алматы.

«Трое госпитализированных находятся в отделении реанимации, их состояние стабильно тяжелое», - сообщили в горздраве.

ЧП произошло 7 июня. Сотрудники в срочном порядке покинули помещение, но через некоторое время 6 человек пожаловались на плохое самочувствие и обратились к медикам с головокружением, тошнотой и слабостью.

По данным горздрава, около 9 утра в больницу скорой неотложной помощи Алматы были доставлены пять человек с отравлением аммиаком., по тяжести состояния четверо из них госпитализированы в стационар, один отказался от стационарного лечения, его состояние стабильное. Одна пациентка находится в токсикологическом отделении, ее состояние - средней степени тяжести.

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