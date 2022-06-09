У филиалов российских банков в Казахстане достаточно ликвидных средств – Абылкасымова

«С 24 февраля, с момента введения санкций, три российских дочерних банка – это “Сбербанк Казахстан”, “Альфа Банк” и “ВТБ Банк Казахстан” – также были включены в санкционные списки. Были введены определенные ограничения на их деятельность. Это связано, прежде всего, с закрытием корреспондентских счетов за рубежом и заморозкой их активов иностранными банками, а также невозможность осуществления операций в долларах, евро и фунтах стерлингов», - напомнила Абылкасымова.

С этого момента, по ее словам, наблюдался отток депозитов из этих трех банков. В основном эти депозиты перетекли в казахстанские банки. При этом, подчеркнула председатель агентства, все филиалы российских финансовых институтов являются платежеспособными. Они обладали и обладают высококачественным ссудным портфелем и ликвидностью. А все требования клиентов по снятию депозитов, переводу своих средств в другие казахстанские банки были полностью выполнены.

«В настоящее время у банков сохраняются депозиты физических и юридических лиц порядка на 500 млрд тенге. В то же время эти банки обладают очень высококачественным ссудным портфелем порядка 1,7 трлн тенге. Ликвидные средства на сегодняшний день составляют порядка 590 млрд тенге. Таким образом, полностью покрывают все обязательства перед физическими и юридическими лицами. То есть банки являются платежеспособными и вопросов об их неустойчивости сейчас не стоит», - заверила Абылкасымова.

Вместе с тем, отметила она, «Альфа Банк» в Казахстане прекратил свою деятельность, его выкупил «Банк ЦентрКредит» и в настоящее время проходит процедура их объединения.

«Соответственно, все вклады и депозиты физических и юридических лиц в этом банке, они становятся частью “Банка ЦентрКредит”. Все обязательства будут полностью исполнены перед вкладчиками, и никаких оснований для тревоги в данном случае нет», - также подчеркнула она.