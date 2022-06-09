Количество поступивших заявок по льготному автокредитованию превысило ожидаемый спрос – МИИР

«Банки приостановили свою работу, потому что более 20 тыс. заявок поступило. Мы рассчитывали, что 100 млрд тенге хватит примерно на 15-16 тыс. машин. На сегодняшний день одобрено 9 885заявок, около 10 тыс., это примерно на 73 млрд тенге, еще в запасе есть», - сказал Ускенбаев в кулуарах сената в четверг.

Он уточнил, что уже выдано почти 3 тыс. автомобилей. Причем «самые востребованные машины, которые производит Allur Group, около 5 тыс. машин везде стоят».

«Я руководству говорил: пошлите сообщение всем, кто участвовал в приобретении ваших машин, скажите, где они стоят, чтобы могли прийти, посмотреть, там просто идет вопрос технический, чисто в ручном режиме оформляются документы, поэтому задержка. По Hyundai, да, действительно, есть проблемы, мы говорим: максимально ускоряйте производство, чтобы максимально обеспечить тех людей, которые претендуют на ваши автомобили», - отметил министр.

Он считает, что необязательно ждать эти 100 млрд тенге, потому как те, кто получили автокредиты первыми, «через месяц-два начнут платить, в револьверном порядке эти же банки эти же деньги будут использовать на кредиты другим».