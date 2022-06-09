Банки приостановили свою работу
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Количество поступивших заявок по льготному автокредитованию превысило ожидаемый спрос – МИИР
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Министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Каирбек Ускенбаев объяснил приостановку приема заявок на льготные автокредиты превышением плана, передает КазТАГ.

«Банки приостановили свою работу, потому что более 20 тыс. заявок поступило. Мы рассчитывали, что 100 млрд тенге хватит примерно на 15-16 тыс. машин. На сегодняшний день одобрено 9 885заявок, около 10 тыс., это примерно на 73 млрд тенге, еще в запасе есть», - сказал Ускенбаев в кулуарах сената в четверг.

Он уточнил, что уже выдано почти 3 тыс. автомобилей. Причем «самые востребованные машины, которые производит Allur Group, около 5 тыс. машин везде стоят».

«Я руководству говорил: пошлите сообщение всем, кто участвовал в приобретении ваших машин, скажите, где они стоят, чтобы могли прийти, посмотреть, там просто идет вопрос технический, чисто в ручном режиме оформляются документы, поэтому задержка. По Hyundai, да, действительно, есть проблемы, мы говорим: максимально ускоряйте производство, чтобы максимально обеспечить тех людей, которые претендуют на ваши автомобили», - отметил министр.

Он считает, что необязательно ждать эти 100 млрд тенге, потому как те, кто получили автокредиты первыми, «через месяц-два начнут платить, в револьверном порядке эти же банки эти же деньги будут использовать на кредиты другим».

3 июня стало известно, что «Евразийский банк», Halyk Bank и «Банк ЦентрКредит» приостановили прием заявок по программе льготного автокредитования, потому что лимит заявок исчерпан, а точные даты поступление второго транша средств от государства пока неизвестны.

16 мая в Казахстане стартовала программа льготного автокредитования. 31 мая сообщалось, что за две недели поступило 21 897 заявок, из них одобрено 8 795 заявок на сумму 65,1 млрд тенге. Всего было выдано 974 автомобиля, больше всего в столице – 111, в Алматы – 201, в Шымкенте – 108.

Заявки принимают четыре банка: «Евразийский банк», «Банк ЦентрКредит», «Народный банк Казахстана» и Forte Bank. Ставка вознаграждения по программе составляет 4%. Кредит на покупку автомобиля выдается на срок не более 7 лет в сумме не более 10 млн тенге, при этом стоимость транспортного средства должна быть не более 15 млн тенге. Первоначальный взнос – от 0%. В целом сумма финансирования по программе составит порядка 100 млрд тенге. Из них около 30 млрд тенге будет направлено для обновления парка автобусов в регионах Казахстана.

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