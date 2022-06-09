Количество поступивших заявок по льготному автокредитованию превысило ожидаемый спрос – МИИР

«Банки приостановили свою работу, потому что более 20 тыс. заявок поступило. Мы рассчитывали, что 100 млрд тенге хватит примерно на 15-16 тыс. машин. На сегодняшний день одобрено 9 885заявок, около 10 тыс., это примерно на 73 млрд тенге, еще в запасе есть», - сказал Ускенбаев в кулуарах сената в четверг.
Он уточнил, что уже выдано почти 3 тыс. автомобилей. Причем «самые востребованные машины, которые производит Allur Group, около 5 тыс. машин везде стоят».
«Я руководству говорил: пошлите сообщение всем, кто участвовал в приобретении ваших машин, скажите, где они стоят, чтобы могли прийти, посмотреть, там просто идет вопрос технический, чисто в ручном режиме оформляются документы, поэтому задержка. По Hyundai, да, действительно, есть проблемы, мы говорим: максимально ускоряйте производство, чтобы максимально обеспечить тех людей, которые претендуют на ваши автомобили», - отметил министр.
Он считает, что необязательно ждать эти 100 млрд тенге, потому как те, кто получили автокредиты первыми, «через месяц-два начнут платить, в револьверном порядке эти же банки эти же деньги будут использовать на кредиты другим».
3 июня стало известно, что «Евразийский банк», Halyk Bank и «Банк ЦентрКредит» приостановили прием заявок по программе льготного автокредитования, потому что лимит заявок исчерпан, а точные даты поступление второго транша средств от государства пока неизвестны.
16 мая в Казахстане стартовала программа льготного автокредитования. 31 мая сообщалось, что за две недели поступило 21 897 заявок, из них одобрено 8 795 заявок на сумму 65,1 млрд тенге. Всего было выдано 974 автомобиля, больше всего в столице – 111, в Алматы – 201, в Шымкенте – 108.
Заявки принимают четыре банка: «Евразийский банк», «Банк ЦентрКредит», «Народный банк Казахстана» и Forte Bank. Ставка вознаграждения по программе составляет 4%. Кредит на покупку автомобиля выдается на срок не более 7 лет в сумме не более 10 млн тенге, при этом стоимость транспортного средства должна быть не более 15 млн тенге. Первоначальный взнос – от 0%. В целом сумма финансирования по программе составит порядка 100 млрд тенге. Из них около 30 млрд тенге будет направлено для обновления парка автобусов в регионах Казахстана.