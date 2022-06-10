Летальных случаев по-прежнему не зафиксировано
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9 случаев коронавируса и 5 случаев пневмонии зарегистрировано в Казахстане за сутки
фото Жанары Каримовой

По данным МВК, в Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 9 случае заболевания коронавирусной инфекцией: 4 случая – в Алматы, 3 – в столице, по одному – в Шымкенте и Карагандинской области.

Всего в стране подтверждено 1 305 837 случаев КВИ.

Также, по данным Минздрава, зарегистрировано за минувшие сутки 5 случаев пневмонии, а всего – 89 190.⠀

На 10 июня лечение от КВИ продолжают получать 150 человек (103 КВИ+ и 47 КВИ-), из них в стационарах находится 31 заболевший, на амбулаторном уровне лечатся 119 человек. Из числа заболевших в тяжелом состоянии – 5 пациентов, на аппаратах ИВЛ – 2 пациента.

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