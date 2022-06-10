Дожди ожидаются в Казахстане в выходные

11-13 июня в Казахстане ожидается неустойчивый характер погоды, пройдут дожди, местами – сильные, на западе, востоке и на юге страны температура воздуха понизится, сообщает «Казгидромет».

«Объединение двух циклонов – Северо-западного и Южного – практически на всей территории республики сохранят неустойчивый характер погоды. Пройдут дожди, 11-12 июня в горных районах юга и юго-востока республики ожидаются сильные дожди с грозами, усилением ветра, возможно выпадение града. На юго-западе, юге ожидается пыльная буря», - говорится в прогнозе.

По данным синоптиков, на западе, северо-западе республики ожидается понижение температуры воздуха днем от +22+30°С до +17+26°С, на юго-западе воздух прогреется до +25+35°С, на севере колебание от +20+28°С до +25+30°С, на востоке страны температура понизится до +24+33°С, в центре республики повысится до +27+32°С, на юге +35°С, в южных регионах страны ожидается понижение температуры до +20+30°С.