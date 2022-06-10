«Казфосфат» снизил цену на удобрение после вмешательства антимонопольного ведомства

Антимонопольные департаменты по Алматы и Жамбылской области завершили расследование в отношении ТОО «Казфосфат», сообщает «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу агентства по защите и развитию конкуренции.

По данным ведомства, в ноябре 2021 года цены на аммофос выросли с 125 тыс. тенге до почти 169 тыс. тенге, или на 35% по сравнению с началом года. А в январе 2022 года цена выросла по соотношению к январю 2021 года на 48,5% - до 185 625 тенге. В этой связи было начато расследование в отношении компании, материалы передали в алматинский департамент экономических расследований.

Как отметили в АЗРК, после вмешательства ведомства «Казфосфат» снизил цену со 185 тыс. тенге до 173 тыс. тыс. тенге за тонну. Сейчас компания начала возврат оплатившим клиентам между старой и новой ценой в виде дополнительного объема аммофоса. Итоговая сумма разницы, по данным предприятия, составила 2,8 млрд тенге.