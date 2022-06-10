При сохранении сложившейся практики использования Нацфонда его активы будут обнулены к 2030 году − Счетный комитет

По оценке Счетного комитета, с учетом тенденций в мировой экономике и при условии сохранения текущего темпа пополнения и расходования средств Национального фонда, его активы будут обнулены уже к 2030 году. Сейчас фонд используется как дополнительный источник покрытия дефицита бюджета без целевого ориентира.

За последние годы накопления Национального фонда приблизились к уровню неснижаемого остатка в 30% к ВВП. Всего за 2015 - 2021 годы за счет трансфертов из Нацфонда профинансировано расходов на сумму 24,7 трлн тенге, почти 80% из которых пришлись на гарантированный трансферт.

На 2021 год пришелся самый большой объем средств, выделенных в виде целевого трансферта из Нацфонда - в 1,7 раза выше среднего значения за последние семь лет. Он был распределен по 71 направлению среди 126 бюджетных программ и их подпрограммам. 55,7% этих средств были направлены на текущие мероприятия.

«Характер и доля расходов, покрываемых за счет средств Нацфонда, свидетельствуют о его использовании исключительно как дополнительного источника покрытия дефицита бюджета без целевого ориентира на рост экономики и снижения зависимости республиканского бюджета от ситуации на мировых сырьевых рынках. Более того, отсутствует генеральная линия использования средств фонда на концентрацию поддержки конкретных секторов экономики. Фактически это порождает параллельное финансирование однотипных проектов (мер господдержки) из республиканского бюджета и Нацфонда. В отдельных случаях допускается превышение стоимости проектов, профинансированных за счет средств фонда», − говорится в кратком заключении Счетного комитета об исполнении республиканского бюджета за прошлый год.

Средства Нацфонда нередко используются для кредитования физических и юридических лиц, что противоречит действующему бюджетному кодексу. В 2021 году за счет целевого трансферта юридические лица получили займы на 105,7 млрд тенге, что составляет 5,7% от общего объема целевого трансферта.

При этом погашение кредитов, ранее выданных из Нацфонда через республиканский бюджет, не предусмотрено, что негативно отражается на сберегательной функции. Как следствие, данные средства оседают в республиканском бюджете (на 1 января 2022 года поступления от погашений кредитов, выданных за период с 2015 по 2021 годы, составили 54,8 млрд тенге).

Кроме того, при использовании Нацфонда допускаются искажения основных положений его управления. В частности, не обеспечивается возврат неиспользованных сумм целевого трансферта в Национальный фонд. За 2015-2021 годы - порядка 72,3 млрд тенге, из них 83% по итогам 2021 года.

Основными проблемами нынешней практики управления Нацфондом Счетный комитет считает: отсутствие единого государственного органа, отвечающего за эффективную реализацию всех задач и целей, возлагаемых на фонд; отсутствие координации по формированию единой информации по всем бизнес-процессам, связанным со средствами фонда; непрозрачность отчетной информации.

Наряду с этим Счетный комитет указывает на нереализованность функции по снижению зависимости государственного бюджета от нефтяных доходов (стерилизации нефтяных доходов). Более того, низкий рост благосостояния населения свидетельствует о недостаточной социальной направленности расходов фонда.