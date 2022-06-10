Также продлен арест Гульмире Сатыбалды
Кайрату Сатыбалды и Кайрату Боранбаеву продлили арест еще на один месяц

Тамара Вааль, Власть

Специализированный межрайонный следственный суд столицы продлил еще на один месяц арест племяннику Нурсултана Назарбаева Кайрату Сатыбалды и его бывшей супруге Гульмире, а также бизнесмену Кайрату Боранбаеву. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе столичного суда.

«8 июня специализированный межрайонный следственный суд города Нур-Султана продлил срок санкционированной меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 1 месяц в отношении подозреваемого Сатыбалдыұлы Қ.», - говорится в сообщении.
Также 8 июня на один месяц продлено содержание под стражей бизнесмена Кайрата Боранбаева. Аналогичное решение в отношении Гульмиры Сатыбалды вынесено 7 июня.

13 марта Кайрат Сатыбалды был задержан антикоррупционной службой по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями и хищении средств АО «Казахтелеком» в особо крупном размере. На следующий день в столичном офисе «Казахтелекома» начались обыски. 15 марта суд санкционировал арест Сатыбалды на 2 месяца.

На следующий день, 16 марта, была задержана Гульмира Сатыбалды. 30 марта ей предъявили также обвинение по факту хищения в 2021 году бюджетных средств в особо крупном размере (747 млн тенге), оплаченных за фактически не выполненные строительно-монтажные работы, а в апреле – в хищении средств, выделенных в 2019 году для ремонта объектов Универсиады.

Также Гульмира и Кайрат подозреваются в рейдерском захвате бизнеса.

17 марта суд санкционировал Кайрату Боранбаеву меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца. Бизнесмен был задержан по подозрению в хищении средств в особо крупном размере в квазигосударственном секторе.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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