Токаев на этой неделе посетит Россию и Иран

Глава государства Касым-Жомарт Токаев на этой неделе примет участие в первом заседании Ұлттық құрылтай, посетит Россию и с официальным визитом Иран, сообщила пресс-служба президента.

«16 июня глава государства примет участие в первом заседании Ұлттық құрылтай, который состоится в новообразованной области Ұлытау», - говорится в сообщении пресс-службы.

На следующий день, 17 июня, Токаев примет участие в юбилейном 25-м Петербургском международном экономическом форуме. Планируется, что он выступит на пленарном заседании ПМЭФ, а также проведет ряд двусторонних встреч.



«19 июня лидер Казахстана по приглашению президента Ибрахима Раиси совершит официальный визит в Иран. В Тегеране запланированы двусторонние переговоры на высшем уровне, а также подписание ряда межправительственных документов», - проинформировали в пресс-службе главы государства.