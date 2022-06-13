Также он примет участие в первом заседании Ұлттық құрылтай
  • 403
Токаев на этой неделе посетит Россию и Иран
Фото пресс-службы президента Казахстана

Глава государства Касым-Жомарт Токаев на этой неделе примет участие в первом заседании Ұлттық құрылтай, посетит Россию и с официальным визитом Иран, сообщила пресс-служба президента.

«16 июня глава государства примет участие в первом заседании Ұлттық құрылтай, который состоится в новообразованной области Ұлытау», - говорится в сообщении пресс-службы.

На следующий день, 17 июня, Токаев примет участие в юбилейном 25-м Петербургском международном экономическом форуме. Планируется, что он выступит на пленарном заседании ПМЭФ, а также проведет ряд двусторонних встреч.

«19 июня лидер Казахстана по приглашению президента Ибрахима Раиси совершит официальный визит в Иран. В Тегеране запланированы двусторонние переговоры на высшем уровне, а также подписание ряда межправительственных документов», - проинформировали в пресс-службе главы государства.

Свежее из этой рубрики
Просматриваемые
Новости
Казахстан отменяет требование о предоставлении ПЦР-теста или паспорта вакцинации при пересечении границы
Новости
Саясат Нурбек назначен министром науки и высшего образования Казахстана
Новости
Новым акимом Алматинской области назначен Марат Султангазиев
Новости
Холдинг «Байтерек» ведет переговоры о покупке «Сбербанка Казахстан»
Новости
В мажилисе заявили о скором запрете продажи вейпов в Казахстане
Новости
​В Алматы в результате конфликта из-за перекрытия дороги на улице Гагарина скончался водитель