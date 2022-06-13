Проект парка на Большом Талдыколе получил положительное заключение экспертизы – акимат

Проект парка на Большом Талдыколе получил положительное заключение экспертизы, сообщили в управлении охраны окружающей среды и природопользования столицы в ответе на запрос агентства «Казинформ» .

«В данное время по Большому Талдыколю проведенные проектно-изыскательские работы утверждены и получили положительное заключение экспертизы проектов. Проектом предусматривается ”Природный парк”. На реализацию данного проекта (+Малый Талдыколь) в текущем году выделены средства в размере 1 млрд тенге», - сообщили в управлении.

Что касается Малого Талдыколя, то, по данным акимата, сейчас активно ведется разработка проекта «Рекреационная зона».

«Начало работ планируется после получения положительного заключения экспертизы проектов», - уточнили в управлении.

Ранее активисты группы SOS.Taldykol сообщали, что природный парк на Большом и Малом Талдыколе, о создании которого говорят в столичном акимате, будет располагаться только на 89 га из 5700 га акватории Большого Талдыколя и 27,5 га из около 600 га акватории Малого Талдыколя. Они также заявили, что проект не согласовывался с общественностью и экспертным сообществом, и обозначили риски при его реализации.