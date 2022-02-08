Проект экопарка на Большом и Малом Талдыколе значительно сократит площадь озер - SOS.Taldykol

Природный парк на Большом и Малом Талдыколе, о создании которого накануне сообщили в столичном акимате, будет располагаться только на 89 га из 5700 га акватории Большого Талдыколя и 27,5 га из около 600 га акватории Малого Талдыколя, сообщили в прямом эфире на странице в Facebook активисты группы SOS.Taldykol. Они также заявили, что проект не согласовывался с общественностью и экспертным сообществом, и обозначили риски при его реализации.

В понедельник акимат столицы сообщил о планах создания экопарка на Большом и Малом Талдыколе. Сообщалось, что для этого выделено финансирование в размере 1 млрд тенге. Ведомство заверило, что вдоль водоема будет каменный берег, который позволит создать естественную фильтрацию воды и необходимую экосистему.

Как отметил Руслан Уразалиев, орнитолог и научный сотрудник Казахстанской Ассоциации сохранения биоразнообразия, говоря о сохранении Малого Талдыколя, столичный акимат имеет ввиду только один участок из семи, расположенный у ЖК «Зеленый Квартал», и прибрежная зона этого участка уже засыпана. За два года, по словам Уразалиева, план детальной планировки (ПДП) этого участка менялся трижды, и согласно последней версии, предоставленной общественникам на прошлой неделе в акимате, площадь сохранения водоема здесь составит 25,7 гектаров. Ранее в ведомстве говорили о 20.

«Вот эту схему буквально мы получили на прошлой неделе, мы ее посмотрели на бумаге. Она нигде не публиковалась. Мы сфотографировали вот эти документы для служебного пользования, которые там используются внутри акимата. Общественность об этих планах не знает, она узнаёт о них только в последствии», – также сказал Уразалиев.

Уразалиев также сообщил, что из всей акватории Большого Талдыколя, составляющей 5700 гектаров, планируется сохранить около 89. По словам Уразалиева, Казахстанская ассоциация сохранения биоразнообразия готовила естественно-научное обоснование для создания парка на всей этой территории и консультировала «Астанагенплан», разрабатывавший его план детальной планировки.

«Территория, на которой проектировался этот ПДП, ее площадь составляла 5700 га. Сейчас мы знаем, что управлением природопользования ведутся работы по подготовке ПСД на эту территорию. Там есть участок, восточная часть Большого Талдыколя площадью 88 га с копейками. Если округлить, 89 гектаров только они планируют под парк. И мы уже видим, что на куски территории, на которой мы проектировали парк, также получены отводы. И то, что они делают – это 89 гектаров на Большом Талдыколе и 25,7 гектаров на третьем участке Малого Талдыколя», – сказал Уразалиев.

По его словам, в акимате отказались от ПДП, который разрабатывался «Астанагенпланом» при участии АСБК, так как его посчитали слишком дорогостоящим.

«Мы даже не знаем, кто проектировщик, – также сказал Уразалиев. – Нам опять же в коридорах акимата представители управления природопользования говорили, что якобы заключен контракт с конторой из Усть-Каменогорска. На вопрос, есть ли у этой конторы опыт проектирования природных парков, ответа получено не было».

Активисты подчеркивают, что позиция акимата, которую они слышали во время последних нескольких встреч – «затушить общественное недовольство». Они также считают, что выделять миллиард тенге на создание природного парка сейчас нецелесообразно, так как, кроме всего прочего, невозможно прогнозировать, что эти средства будут освоены эффективно.

Уразалиев предлагает потратить поспешно найденный миллиард тенге на проведение комплексных экологических и археологических исследований. По заключению Минэкологии, которое Уразалиев озвучил в ходе эфира, построенные на этой территории здания будут подвергаться подтоплению из-за подземных вод, и возможно также подтопление других объектов городской застройки. Кроме того, дноуглубительные работы, которые акимат планирует провести на участке Малого Талдыколя, могут привести к тому, что в озеро вольются грунтовые воды с повышенной минерализацией, что существенно сократит существующее сейчас биоразнообразие.