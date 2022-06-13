Рост жалоб на врачей и дефицита медицинских кадров отмечают в Счетном комитете

За последние пять лет дефицит медицинский кадров в Казахстане увеличился более чем в два раза – с 10 до 23 тыс. человек, что приводит к высокой нагрузке на специалистов. Также отмечается увеличение жалоб на врачей, сообщил в понедельник в ходе заседания Счетного комитета заместитель директора департамента аудита реального сектора экономики Нурлан Катренов.

«По итогам аудита установлен ряд системных проблем и недостатков, которые будут рассмотрены на заседании Счетного комитета. Первое – это увеличение дефицита медицинских кадров. За последние пять лет, с 2017 по 2021 годы, дефицит увеличился в два раза – с 10 тыс. до 23 тыс. единиц. Покрытие дефицита на сегодняшний день осуществляется путем совмещения должностей. Общий коэффициент совместительства на сегодня варьируется от полутора до двух ставок. Все это приводит к высокой нагрузке на медицинских специалистов», - сказал Катренов.

Помимо нагрузки в Счетном комитете отметили увеличение жалоб на врачей, что тоже объясняется высокой нагрузкой.

Также заместитель директора департамента обратил внимание на увеличение оттока специалистов, имеющих медицинское образование, за рубеж. По данным Счетного комитета, за последние пять лет из Казахстана за границу уехали 5 тыс. специалистов. Кроме того, он отметил старение специалистов, имеющих медицинское образование. В частности, на сегодня профессионально активное количество врачей предпенсионного возраста достигло порядка 30%.