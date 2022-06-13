​Водитель Костанайского акимата осужден на два года условно за нарушение ПДД, повлекшее смерть пешехода

В понедельник суд №2 Костаная приговорил к двум годам условно водителя городского акимата за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Кроме того, подсудимый был лишен права управления транспортными средствами на 5 лет, сообщает пресс-служба областного суда.

«15 января 2022 года в городе Костанай подсудимый И., управляя служебным автомобилем, превысил скоростной режим и выехал на запрещающий желтый сигнал светофора, вследствие чего совершил наезд на пешехода С., которая переходила по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий красный сигнал светофора справа налево по ходу движения транспортного средства. Потерпевшая С. от полученных телесных повреждений скончалась на месте.», − сообщили в суде.

3 часть 345 статьи Уголовного кодекса, которая вменялась водителю, предусматривает лишение свободы до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 5 лет. Суд отягчающих обстоятельств по делу не установил, но в качестве смягчающих учел признание вины, извинения перед пострадавшей стороной, а также выплату морального и иного вреда.

«Потерпевший – сын умершей − претензий к подсудимому не выразил, на лишении свободы не настаивал. Подсудимый вину признал в полном объеме, принес извинения потерпевшей стороне», − говорится в сообщении суда.

Приговор суда не вступил в законную силу.