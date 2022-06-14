Золотовалютные резервы Казахстана с начала года снизились на $1,6 млрд – Нацбанк

Золотовалютные резервы Казахстана в мае составили $32,8 млрд, снизившись с начала года на $1,6 млрд, сообщил во вторник в ходе заседания правительства председатель Национального банка Галымжан Пирматов.

«Валовые международные резервы на конец мая составили 86,5 млрд долларов. Золотовалютные активы Нацбанка составили 32,8 млрд долларов, снизившись с начала года на 1,6 млрд долларов за счет валютных интервенций, снижения остатков на счетах БВУ и выплат по внешнему долгу», - сказал Пирматов.

Активы Нацфонда, по его словам, составили $53,8 млрд. Как напомнил глава Нацбанка, для выделения трансфертов в республиканский бюджет на сумму 1,9 трлн тенге за пять месяцев 2022 года было продано валютных активов на $2,3 млрд.

«На фоне значительного роста цены на нефть поступления в Нацфонд с начала года составили 2,9 трлн тенге, увеличившись почти в 3,5 раза по отношению к аналогичному периоду прошлого года», - при этом отменил он.

Среднегодовая доходность Нацфонда с начала создания по 31 мая 2022 года составляет 3,24%. Доходность за последние пять и десять лет в годовом выражении составила 2,30% и 1,75% соответственно.