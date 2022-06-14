Фармпроизводство Казахстана покрывает только четверть от необходимой потребности – Минздрав

Объемы фармацевтического производства в Казахстане обеспечивают только 24% потребности страны в лекарственных средствах и медицинских изделиях. Республика остается импортозависимой как в отношении технологий и компонентов для производства лекарственных средств, так и широкого ряда фармацевтических препаратов и субстанций, заявила во вторник в ходе заседания правительства министр здравоохранения Ажар Гиният.

«Текущую ситуацию фармацевтического производства в стране нельзя считать достаточной: его объемы обеспечивают лишь 24% потребности страны в лекарственных средствах и медизделий. При этом Республика Казахстан остается импортозависимой как в отношении технологий и компонентов для производства лекарственных средств, так и широкого ряда фармацевтических препаратов и субстанций», - сказала Гиният.

Кроме того, по ее словам, отечественный научно-исследовательский и образовательный потенциал в сфере фармацевтики и вопросы финансирования находятся на низком уровне. Среди проблем отрасли она также назвала ограничение процедур обращения лекарств в рамках ЕАЭС, отсутствие в Казахстане производства фармацевтических субстанций и низкий уровень экспорта готовой продукции, дефицит узкопрофильных специалистов фармпроизводства, отсутствие механизмов финансирования новых разработок лекарственных средств и медицинских изделий, а также высокие стартовые затраты на запуск производства лекарственных средств и медизделий при длительных сроках окупаемости.

«Для оперативного решения проблем отрасли на сегодня министерством создается координационный совет по вопросам развития медицинской и фармацевтической промышленности, в состав которого входят представители государственных органов и бизнеса. Также проводится работа по пересмотру оффтейк-контрактов с упором на инновационность, локализацию производств, привлечению иностранных инвестиций в фармацевтическую отрасль», - отметила министр.

По мнению Гиният, учитывая низкую долю отечественных препаратов на внутреннем рынке потребления фармацевтической продукции, целесообразно произвести «перезагрузку» отечественного товаропроизводства. Поэтому для развития отечественного производства нужно, по ее словам, взаимодействовать с крупной мировой фарминдустрией из ТОП-50 BIGPHARMA, к примеру, такими гигантами как Pfizer, Bayer, Sanofi и так далее.

«Казахстан заинтересован в привлечении инвестиций и передовых технологий, необходимых для успешной реализации модернизации экономики. На сегодня на различных стадиях процесса ведутся переговоры с семью фармацевтическими компаниями BIGPHARMA по тринадцати инвестиционным проектам по контрактному производству: Hoffmann-La Roche (Швейцария), Novo Nordisk (Дания), AstraZeneca (Великобритания), Sandoz (Швейцария), TAKEDA (Япония) PFIZER, ATABAY Pharmaceuticals and Fine Chemicals. Стоимость инвестиций составит более 17 млрд тенге», - перечислила она.

Ключевое значение также придается развитию производства дорогостоящих инновационных продуктов, продвижению отрасли в направлении трансфера технологий, ее цифровизации, а также развитию кластерной инициативы. В данный момент рассматриваются три кластерные зоны в городах Актобе, Шымкент и столице.

Вместе с тем, добавила Гиният, в декабре 2021 года в стране создан АО «Национальный холдинг «QazBioPharm» для обеспечения биобезопасности и устойчивого развития биофармацевтической инфраструктуры. Перед ним ставятся задачи по разработке стратегии развития QazBioPharm. Министр считает, что создаваемый холдинг позволит обеспечить биологическую безопасность страны, устойчивое развитие и совершенствование инфраструктуры биофармацевтического рынка, стимулировать развитие биофармацевтической науки и промышленности.