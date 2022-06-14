Нужно подождать, пока инфляция стабилизируется
Глава Миннацэкономики посоветовал казахстанцам меньше тратить денег
фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Власть

Министр национальной экономики Алибек Куантыров, отвечая на вопросы журналистов во вторник в правительстве о росте цен на продукты питания и непродовольственные товары, посоветовал народу оптимизировать бюджеты.

«По возможности надо где-то оптимизировать бюджеты и лишние траты. Такие периоды мы уже проходили. К сожалению, экономика цикличная, периодически такие вопросы возникают. Мы сейчас не на пике инфляции, пик был в 2015-2016 годах. Сейчас, по сравнению с тем, что было последние два–три месяца, она (инфляция – В.) уже должна стабилизироваться, я думаю. Нужно просто подождать», - сказал Куантыров, комментируя факт, что из-за сильного роста цен люди не могут позволить себе купить лишнюю пару обуви.

Говоря же о том, что казахстанцы более половины своих доходов тратят на продукты питания, глава Миннацэкономики заметил, что «это глобальная проблема». И если посмотреть статистику, то с аналогичными проблемами сталкиваются в США, России, Центральной Азии и Западных странах.

«Это глобальная проблема, вызванная разрывами цепочек поставок, которые начались еще во время пандемии. Потом сложились эти последние события (война в Украине – В.). Это все сильно влияет. Логистические проблемы сильно влияют на цены», - подчеркнул министр.

По его мнению, пока рынок до конца настроится, такая волатильность по ценам будет сохраняться. Однако Куантыров думает, что «это все устаканится».

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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