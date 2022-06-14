Глава Миннацэкономики посоветовал казахстанцам меньше тратить денег

Министр национальной экономики Алибек Куантыров, отвечая на вопросы журналистов во вторник в правительстве о росте цен на продукты питания и непродовольственные товары, посоветовал народу оптимизировать бюджеты.

«По возможности надо где-то оптимизировать бюджеты и лишние траты. Такие периоды мы уже проходили. К сожалению, экономика цикличная, периодически такие вопросы возникают. Мы сейчас не на пике инфляции, пик был в 2015-2016 годах. Сейчас, по сравнению с тем, что было последние два–три месяца, она (инфляция – В.) уже должна стабилизироваться, я думаю. Нужно просто подождать», - сказал Куантыров, комментируя факт, что из-за сильного роста цен люди не могут позволить себе купить лишнюю пару обуви.

Говоря же о том, что казахстанцы более половины своих доходов тратят на продукты питания, глава Миннацэкономики заметил, что «это глобальная проблема». И если посмотреть статистику, то с аналогичными проблемами сталкиваются в США, России, Центральной Азии и Западных странах.

«Это глобальная проблема, вызванная разрывами цепочек поставок, которые начались еще во время пандемии. Потом сложились эти последние события (война в Украине – В.). Это все сильно влияет. Логистические проблемы сильно влияют на цены», - подчеркнул министр.

По его мнению, пока рынок до конца настроится, такая волатильность по ценам будет сохраняться. Однако Куантыров думает, что «это все устаканится».