Следующие выборы в парламент будут проходить по новым правилам – Токаев

Казахстан будет придерживаться принципа «сильный президент – влиятельный парламент – подотчетное правительство», для чего следующие выборы в мажилис пройдут по новой системе. Как заявил в интервью телеканалу «Россия 24» президент Касым-Жомарт Токаев, Казахстан не перейдет полностью к парламентской системе, так как она неадекватна для нашей страны.

«Следующие выборы в нижнюю палату будут проходить по совершенно новым правилам. 70% – это пропорциональная система, так называемые партийные списки. И 30% – мажоритарная система по одномандатным округам», - сказал Токаев.

Он напомнил, что в Казахстане уже действовала подобная система, однако тогда были другие пропорции и одномандатников было меньше. В итоге страна от нее отказалась и перешла в сторону пропорциональной системы.

«Здесь же в новом парламенте одномандатники будут иметь 30% – это очень много. Ну и, конечно же, понадобится изменить некоторые законы, связанные с деятельностью парламента. Это большая работа. Полагаю, что до конца года мы с ней справимся», - высказал мнение президент.

Глава государства также высказал мнение, что переход к новой системе – это укрепление системы сдержек и противовесов. Он считает, что это правильная система.

«Дело в том, что гражданское общество в Казахстане является зрелым, спрос именно на эту систему довольно велик. Что касается перехода к парламентской системе, к чему призывают некоторые активисты и наблюдатели на Западе, конечно, этой системы я народу не обещал. И я считаю, что она не адекватна для нашей страны, а тем более, в очень сложных геополитических условиях», - подчеркнул Токаев.

По его словам, Казахстан должен быть президентской республикой, но с сильным парламентом и подотчетным правительством. Он также почеркнул, что эту формулу «сильный президент – влиятельный парламент – подотчетное правительство» он выдвигал еще до прихода на пост главы государства.