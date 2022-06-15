Президент в очередной раз высказался о спекуляциях на тему языка
Казахам нужно владеть русским языком, но и знать свой – Токаев
фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Власть

Позиции русского языка в Казахстане не претерпели никакого ухудшения, при этом в стране есть большой спрос на получение образования на казахском языке, заявил в среду в интервью телеканалу «Россия 24» президент Касым-Жомарт Токаев. Он также подчеркнул, что «казахам нужно хорошо владеть русским языком, но при этом это знать и свой язык».

«Я полагаю, что те, кто утверждает, что позиции русского языка в Казахстане уменьшились, сузились и тем более стали ущербными, очень сильно идут против истины. Это все рассуждения от лукавого в целях политизации той или иной ситуации. Зачем это делается? Это другой вопрос. И я, в принципе, знаю на него ответ, но сейчас это не предмет нашей беседы. В целом позиции русского языка в Казахстане не претерпели какого-либо ухудшения, я в этом уверен», - заявил Токаев.

Что касается количества школ, где идет обучение на русском языке, он отметил, что их количество осталось прежним. Другое дело в возникновении все большего спроса на получение образования на казахском языке.

«Это тоже надо учитывать. В конце концов, Казахстан – в самом имени нашего государства звучит слово “казах”. То есть мы должны обеспечивать интересы тех людей, которые желают изучать казахский язык, отдавать детей в казахские школы и детские сады. Тут, мне кажется, абсолютно все понятно», - добавил президент.

При этом, заверил он, у власти есть четкое понимание, что без русского языка казахам будет очень сложно. В первую очередь, географически.
«Я уже говорил о том, что у нас самая протяженная граница в мире. Мы, как говорится, Богом данные соседи, и казахам нужно хорошо владеть русским языком, но при этом это знать и свой язык», - резюмировал Токаев.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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