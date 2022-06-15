Казахстан не собирается выходить из Болонской системы образования – Токаев

Казахстан не планирует выходить из Болонской системы образования, несмотря на то, что российское правительство намерено это сделать. Об этом президент Касым-Жомарт Токаев заявил в среду в интервью телеканалу «Россия 24».

«Вы знаете, когда-то я очень скептически относился к Болонской системе. Когда мы вступали в нее, я работал председателем сената и предупреждал тогдашнее правительство, что не спешите вы с этим Болонским процессом. А в то время наше вступление в эту систему было обставлено как большое национальное достижение, чуть ли не праздник», - рассказал Токаев.

По его мнению, в этой системе много недостатков. Токаев заявил, что разговаривал со специалистами, в том числе с зарубежными экспертами, которые говорили про «две стороны этой медали».

«В принципе, я понимаю решение российского правительства выходить из Болонской системы. Но надо понимать, что и будут последствия», - подчеркнул глава государства, отметив, что Казахстан не собирается выходить из нее.

В целом, напомнил он, в сотрудничестве в области науки, культуры и образования между Казахстаном и Россией не существует никаких проблем. В данное время в нашей стране появляются российские технические вузы – свой филиал в Казахском государственном университете открыл МИФИ, также открывается филиал российского государственного университета нефти и газа имени И.М. Губкина.

«Я думаю, этот процесс будет продолжаться, поскольку я считаю, что современная казахская молодежь должна получать, прежде всего, техническое образование, чтобы быть конкурентными», - высказался Токаев.