Однако сам он был против вхождения в нее
Казахстан не собирается выходить из Болонской системы образования – Токаев
фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Власть

Казахстан не планирует выходить из Болонской системы образования, несмотря на то, что российское правительство намерено это сделать. Об этом президент Касым-Жомарт Токаев заявил в среду в интервью телеканалу «Россия 24».

«Вы знаете, когда-то я очень скептически относился к Болонской системе. Когда мы вступали в нее, я работал председателем сената и предупреждал тогдашнее правительство, что не спешите вы с этим Болонским процессом. А в то время наше вступление в эту систему было обставлено как большое национальное достижение, чуть ли не праздник», - рассказал Токаев.

По его мнению, в этой системе много недостатков. Токаев заявил, что разговаривал со специалистами, в том числе с зарубежными экспертами, которые говорили про «две стороны этой медали».

«В принципе, я понимаю решение российского правительства выходить из Болонской системы. Но надо понимать, что и будут последствия», - подчеркнул глава государства, отметив, что Казахстан не собирается выходить из нее.

В целом, напомнил он, в сотрудничестве в области науки, культуры и образования между Казахстаном и Россией не существует никаких проблем. В данное время в нашей стране появляются российские технические вузы – свой филиал в Казахском государственном университете открыл МИФИ, также открывается филиал российского государственного университета нефти и газа имени И.М. Губкина.

«Я думаю, этот процесс будет продолжаться, поскольку я считаю, что современная казахская молодежь должна получать, прежде всего, техническое образование, чтобы быть конкурентными», - высказался Токаев.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

Свежее из этой рубрики
Нефтесервисная компания «БатысГеофизСервис» в Жанаозене уволила 24 бастующих сотрудников
Новости
Токаев полагает, что соглашения о разделе продукции, заключенные между Казахстаном и иностранными компаниями в 90-х годах, требуют корректировки
Новости
Токаев не исключает, что на возвращение выведенных из Казахстана капиталов могут уйти годы
Просматриваемые
Новости
Саясат Нурбек назначен министром науки и высшего образования Казахстана
Новости
Новым акимом Алматинской области назначен Марат Султангазиев
Новости
​В Алматы в результате конфликта из-за перекрытия дороги на улице Гагарина скончался водитель
Новости
Холдинг «Байтерек» ведет переговоры о покупке «Сбербанка Казахстан»
Новости
В мажилисе заявили о скором запрете продажи вейпов в Казахстане
Новости
В результате очередного ЧП на «АрселорМиттал Темиртау» погибли четверо рабочих