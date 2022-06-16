Срок внедрения ОСИ в Казахстане сенат предложил перенести на 2023 год

В четверг в ходе пленарного заседания сенат рассмотрел во втором чтении проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам электроэнергетики, энергосбережения и повышения энергоэффективности, недропользования, местного государственного управления и государственной границы» и вернул его в мажилис. Депутаты внесли в документ поправки по переносу сроков введения в Казахстане ОСИ на 1 января 2023 года.

«В период карантинных мероприятий проведение собраний собственников квартир, нежилых помещений стало проблематичным. В результате на сегодня не все многоквартирные жилые дома перешли на новые формы управления. В связи с этим, в целях качественного перехода на новые формы управления объектом кондоминиума (объединение собственников имущества, простое товарищество), предлагается продлить срок перехода до 1 июля 2023 года», - говорится в сравнительной таблице к законопроекту.

Как пояснил депутат Ерик Султанов, в целом законом предусматривается реализация задач по пяти направлениям. Это повышение энергоэффективности секторов экономики, снижение энергоемкости ВВП, реализация инвестиционных проектов по строительству газовых установок на электростанциях, совершенствование регулирования общественных отношений в рамках развития города Алматы, развитие добычи нетрадиционных углеводородов, решение вопросов по строительству пограничных подразделений и пунктов пропуска через государственную границу.

«В ходе обсуждения законопроекта депутатами сената были внесены изменения и дополнения, в том числе уточнены нормы по деятельности компетенции комиссий по рассмотрению вопросов оформления недвижимого имущества, продления сроков перехода многоквартирных жилых домов на новую форму управления объектами кондоминиума до 1 июля 2023 года, изменения организационно-правовой нормы Национальной академии наук РК, а также утверждение понятия академика наук Национальной академии наук РК и введение установления ежемесячной пожизненной стипендии по достижении пенсионного возраста», - перечислил он внесенные депутатами поправки.

Таким образом, сенат вернул документ с поправками в мажилис.