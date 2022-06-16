Сенат избрал двух судей Верховного суда

В четверг в ходе пленарного заседания сенат избрал на должность судей Верховного суда двух председателей областных судов – Акмолинского и Кызылординского.

«Главой государства на ваше рассмотрение внесено представление об избрании на должность судей Верховного суда РК Амир Досжана Сарманкулулы, председателя Акмолинского областного суда, и Нурышева Камбара Жумабаевича, председателя Кызылординского областного суда», - зачитал представление президента председатель высшего судебного совета РК Денис Шипп.

Он заверил, что представленные лица имеют большой судейский опыт работы – более 30 лет. Судейскую деятельность начинали народными судьями районных судов, руководили областными судами, пользуются авторитетом в судейском сообществе и подготовлены к ответственной работе судьи Верховного суда.