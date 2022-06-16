Компания сообщила, что в этом году направит 25,4 млрд тенге
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Токаев попросил у «Казахмыса» больше денег на строительство объектов в Улытауской области
Фото пресс-службы президента Казахстана

Глава государства Касым-Жомарт Токаев ознакомился с перспективами развития Улытауской области. Как сообщает пресс-служба президента, на встрече с ним глава компании «Казахмыс» Эдуард Огай сообщил о готовности выделить на развитие инфраструктуры городов Жезказган и Сатпаев в этом году 25,4 млрд тенге. Токаев в свою очередь попросил выделить больше денег.

Аким региона Берик Абдыгали рассказал президенту о текущей ситуации в городе Жезказган и области в целом, отметив, что есть ряд проблем, требующих решения. В частности, ухудшение экологической обстановки, критическое состояние дорог республиканского значения, слабая диверсификация экономики города и зависимость от крупных предприятий, износ инженерно-коммуникационной инфраструктуры, проблемы в социальной сфере. Глава региона полагает, что создание специальной экономической зоны позволило бы ускорить диверсификацию экономики области.

Вместе с тем, сообщил он, по поручению Токаева в 2025 году завершится строительство Уйтас-Айдосского водовода, с 2023 года начнется подача воды из Эскулинского водозабора в город Жезказган; для решения проблемы ветхого и аварийного жилья, которое составляет 33%, в городе начата реализация программы реновации жилых домов, и в 2022-2023 годах планируется строительство 20 многоквартирных домов в новом районе.

Также аким региона отметил, что для решения задач в социальной сфере важным является строительство государственного университета, центра дополнительного образования, новых качественных школ, физкультурно-оздоровительных комплексов, а также зала филармонии.

Токаев поддержал высказанные предложения и указал, что в первую очередь необходимо улучшать качество жизни местного населения. Он поручил правительству и акимату области принять соответствующие меры по развитию дорожной отрасли, сфер экологии и образования.

«Город должен стать перспективным во всех отношениях. Предстоит много работы. Уверен, что и область, и Жезказган станут самыми привлекательными регионами страны», - заявил президент.

В свою очередь председатель правления ТОО «Компания Казахмыс» Эдуард Огай представил президенту доклад о перспективах развития предприятия и региона в целом. По его словам, компания готова внести посильный вклад в развитие инфраструктуры городов Жезказган и Сатпаев и в рамках корпоративной социальной ответственности в этом году направит 25,4 млрд тенге, что в два раза больше по сравнению с прошлым годом. Однако Токаев попросил выделить больше денег.

«Я хотел бы остановиться на такой проблеме. Конечно, социальные вопросы требуют своего решения. У меня будет просьба к корпорации “Казахмыс” принять самое активное деятельное участие. Может быть, 25,4 млрд тенге в особых условиях будет недостаточно. Если есть возможность – увеличить финансирование строительства. Нужно содействовать в строительстве социальных объектов. Нужны спортивные сооружения. Жители высказывают надежду, что инфраструктура должным образом будет улучшаться. Конечно же, объекты культуры тоже требуют особого внимания», - сказал он.

Сообщается, что «Казахмыс» в 2023 году планирует построить детскую спортивную академию в Жезказгане с интернатом на 200 мест и возводить жилье, соответствующее новым стандартам.

Токаев же обратил внимание, что при строительстве спортивных сооружений нужно отдавать предпочтение многофункциональным спортивным комплексам.

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