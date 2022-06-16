Страна сохранит свое название
Создание второй республики не означает переименование Казахстана – Токаев
фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Власть

Несмотря на то, что вместе с поправками в Конституцию, которую поддержали граждане страны на общенациональном референдуме, изменится политическая система государства, название страны меняться не будет. Об этом в четверг в ходе первого заседания Национального курултая заявил президент Касым-Жомарт Токаев.

«Начался исторический период развития страны. Вместе с поправками в Конституцию изменится и политическая система государства. Возникнет новая модель управления страной. То есть мы начали создавать вторую республику. Однако некоторые наши граждане говорят, что название государства должно было быть изменено во время референдума. Частицу “стан” в названии Казахстана они считают чуждым нашей стране и всей Азии. Это несложно, ведь в мире есть такие страны, как Пакистан, Афганистан, Индия», - сказал Токаев.

При этом, подчеркнул он, за тридцать лет политики подписали множество международных договоров от имени независимого Казахстана, установили государственные границы. И в этом случае «изменение названия государства было бы безответственным решением». Как подчеркнул глава государства, все это напрямую влияет на национальную безопасность и мирную жизнь народа.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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