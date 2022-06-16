При этом он считает, что нужно внедрять новые подходы
  • 265
Токаев поручил постоянно разъяснять населению ход проведения реформ
Фото пресс-службы президента Казахстана

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе первого заседания национального курултая в четверг поручил постоянно разъяснять населению ход проводимых реформ. И использовать для этого нужно, считает президент, новые подходы.

«Самое главное, что наше направление поддерживается подавляющим большинством населения. Наши граждане верят, что в нашей стране произойдут кардинальные изменения. Однако мы не можем почивать на лаврах на том, что референдум удался. Настоящая работа только началась. Мы должны постоянно разъяснять стране ход проведения реформ. Уже сейчас процесс модернизации постепенно становится всенародным. По сути, каждый гражданин должен ощутить на себе последствия модернизации. Если каждый увидит перемены в стране как свое дело, на самом деле мы встанем на путь обновления. Это должен понимать каждый гражданин нашей страны», - сказал Токаев.

Он подчеркнул, что сейчас молодежь получает необходимую им информацию из интернета, поэтому нряду с традиционными СМИ нужно уделить социальным сетям.

«Необходимо использовать новые подходы, чтобы внедрить важность модернизации в сознание будущих поколений», - отметил глава государства.

Он добавил, что в целом особое внимание следует уделять молодежи при проведении разъяснительной работы. Потому что завтра они выиграют от сегодняшних реформ».

Свежее из этой рубрики
Просматриваемые
Новости
Саясат Нурбек назначен министром науки и высшего образования Казахстана
Новости
Новым акимом Алматинской области назначен Марат Султангазиев
Новости
​В Алматы в результате конфликта из-за перекрытия дороги на улице Гагарина скончался водитель
Новости
Холдинг «Байтерек» ведет переговоры о покупке «Сбербанка Казахстан»
Новости
В результате очередного ЧП на «АрселорМиттал Темиртау» погибли четверо рабочих
Новости
Бизнесмен Тимур Турлов получил казахстанское гражданство