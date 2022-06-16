Президент предложил провести следующий национальный курултай в Туркестане

В четверг, завершая первое заседание национального курултая в Улытау, президент Касым-Жомарт Токаев предложил провести следующий в Туркестане. Он также считает, что такие встречи необходимо проводить во всех регионах страны.

«В казахских степях много исторических мест, где решается судьба страны. Помимо Улытау, у нас есть такие сакральные места, как Ордабасы, Мартобе, Культобе. Предлагаю провести следующую встречу в священном Туркестане. Проведение курултая в каждом регионе даст толчок развитию региона», – сказал Токаев, добавив, что каждый раз участники общенационального собрания будут знакомиться с жизнью в каждом из этих регионов.

В заключительной речи президент поблагодарил всех собравшихся за поддержку инициативы национального курултая.

«Сегодня мы определили основные направления работы фонда. Несомненно, эта структура внесет весомый вклад в утверждение демократических ценностей. На этом учредительные работы не ограничиваются. Мы регулярно встречаемся каждый год», – также сказал он.