Два врача Атырауской области на 3 года лишены лицензии за халатность, повлекшую смерть пациента

Курмангазинский районный суд Атырауской области приговорил хирурга и реаниматолога центральной районной больницы к 2,5 годам лишения свободы за халатность, повлекшую смерть человека. В связи с амнистией они были освобождены от основного наказания, но лишены права заниматься врачебной деятельностью на три года, сообщает «Ак Жайык» .

44-летний Бекдидар Кургеналиев поступил в центральную районную больницу, 29 декабря 2020 года и скончался там 1 января 2021 года.

Судом установлено, что врачи не оказали надлежащую медицинскую помощь больному, поступившему с диагнозом «пневмония» и сопутствующим заболеванием «сахарный диабет». Также было доказано, что пациент скончался вследствие небрежного отношения врачей к профессиональным обязанностям и ненадлежащего их исполнения.

Суд квалифицировал этот инцидент как преступление небольшой тяжести: «В соответствии с законом «Об амнистии в связи с тридцатилетием независимости Республики Казахстан» Ш. и Ж. освобождены от основного наказания в виде лишения свободы, поскольку согласно УК это деяние относится к преступлениям небольшой тяжести, суд обязан применить нормы данного закона».

В пользу родственников погибшего с осужденных взыскали 8 млн. тенге компенсации морального вреда. Однако потерпевшие не согласны с приговором и намерены подать апелляционную жалобу в областной суд: «Смерть человека – «преступление небольшой тяжести»? Врачи прямо виновны в смерти человека, который пришёл в больницу своими ногами! Мы будем обжаловать приговор».