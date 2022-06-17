Минэкологии занимается его разработкой
Водный кодекс внесут в парламент осенью 2023 года
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Тамара Вааль, Власть

Министерство экологии, геологии и природных ресурсов занимается разработкой нового Водного кодекса. Документ планируется внести в парламент в первом полугодии 2023 года, сообщил в пятницу в ходе парламентских слушаний в мажилисе глава ведомства Сериккали Брекешев.

«В соответствии с поручением главы государства работу над новым Водным кодексом мы начали. Планируем внести новый кодекс в парламент в первом полугодии следующего года», - сообщил Брекешев.

8 февраля в ходе расширенного заседания правительства Касым-Жомарт Токаев поручил разработать новый Водный кодекс. Президент отметил, что принятый в 2003 году документ не дает возможность сохранить водные ресурсы и эффективно их использовать.

«Изменение погодных условий, накопившиеся проблемы в водной отрасли становятся препятствием для социально-экономического развития страны», - отмечал президент.

По его словам, новый Водный кодекс должен учитывать изменения климата и политики приграничных стран, а также способствовать снижению дефицита водных ресурсов.

Отметим, что разработать новый кодекс Минэкологии планировало еще в прошлом году.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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