Реконструкцию двух скверов в Алматы завершат до конца года, еще по двум планируется начать работы

До конца года в Алматы завершат реконструкцию двух скверов, еще по двум планируется начать строительные работы, сообщил на встрече с жителями Медеуского района в пятницу аким города Ерболат Досаев.

«В рамках работы по созданию и благоустройству общественных пространств до конца текущего года будет завершена реконструкция двух скверов – у Дворца школьников и Центрального государственного музея. В июле ожидается получение заключения экспертизы на ПСД сквера журналистов и сквера по ул.Ибрагимова в микрорайоне “Алатау”, строительно-монтажные работы по которым мы планируем начать до конца текущего года», - рассказал Досаев.

Также в сентябре планируется получить заключение экспертизы на ПСД по реконструкции Большого Алматинского канала, а в рамках проводимой работы по реконструкции и благоустройству русел рек и водных объектов в июле будут завершены строительно-монтажные работы по участку водоохранной полосы реки Есентай от вододелителя до ул.Жамакаева (1,2 км) и благоустройство прудов с использованием очистных сооружений в Алматинском зоопарке.

«В текущем году в рамках бюджета народного участия для Медеуского района выделено 800 млн тенге. Из 110 поступивших заявок на рассмотрение по предложениям жителей отобрано 20 проектов, наиболее крупные из которых – это 3 проекта по благоустройству набережной реки Тиксай», - также сообщил глава города.