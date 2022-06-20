Коалиция Макрона теряет абсолютное большинство в парламенте

Менее чем через два месяца после своей второй победы на президентских выборах Эммануэль Макрон теряет большинство в национальном собрании. Как сообщает Русская служба ВВС , предварительные прогнозы воскресных парламентских выборов говорят о том, что коалиция Макрона «Вместе!» получила 245 мандатов, потеряв около сотни мест. Президент больше не сможет полностью контролировать нижнюю палату – чтобы получить полный контроль над ней, партия Макрона должна была получить 289 мест из 577.

На втором месте оказался новый альянс Nupes («Новый экологический и социальный народный союз») во главе с крайне левым лидером Жан-Люком Меланшоном – 131 место. На третьем – крайне правая партия Марин Ле Пен – 89 депутатских мест.

Многие депутаты, представляющие центристский блок Макрона, проиграли в своих округах, не смогли избраться в парламент министр здравоохранения и председатель нацсобрания Франции Ришар Ферран. В предыдущем парламенте Макрон контролировал более 300 голосов.

Теперь Макрону будет намного сложнее проводить свои реформы, такие как повышение пенсионного возраста до 65 лет, снижение налогов и реформирование системы государственных пособий. Также он предлагает создать национальный совет по возрождению, состоящий из местных жителей, чтобы сделать Францию более демократичной; реформы по борьбе с высокой стоимостью жизни и меры по обеспечению полной занятости населения, сокращение использования углеводородных источников энергии. В этих вопросах ему придется искать поддержку у других партий.

Бывший марксист Жан-Люк Меланшон сторонник выхода Франции из НАТО, хотя сейчас он заявляет, что это больше не является для него приоритетом. Тем не менее, его политические взгляды остаются достаточно радикальными. Например, он пообещал дать французское гражданство основателю Wikileaks Джулиану Ассанжу в случае победы на выборах.

Альянс «левых» и «зеленых» наоборот выступает за снижение пенсионного возраста с 62 до 60 лет, предлагает повысить минимальную заработную плату примерно на 15% до 1500 евро в месяц, заморозить цены на предметы первой необходимости и создать миллион рабочих мест.