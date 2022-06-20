1 млн тонн зерновых поставит Казахстан в Иран

Из урожая 2022-2023 годов Казахстан поставит в Иран зерновые культуры в объеме 1 млн тонн. Соответствующий меморандум подписали министры сельского хозяйства двух стран в ходе визита президента Касым-Жомарта Токаева в Иран, сообщает в понедельник пресс-служба министерства сельского хозяйства.

«В ходе визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Исламскую Республику Иран министрами сельского хозяйства двух государств был подписан меморандум о поставке зерновых культур в Иран в объеме 1 млн тонн. Поставка будет осуществляться из урожая 2022-2023 годов», - говорится в сообщении.

Кроме того, в ходе переговоров министры подписали меморандум о сотрудничестве в области сельского хозяйства, который предполагает сотрудничество в области садоводства – увеличения объемов экспорта различных сухих и свежих фруктов, субтропических фруктов, сельхознауке – производство органических продуктов, современные методы орошения садоводства и технологии, питание, инвестициях в АПК, животноводческой продукции, а также фитосанитарной безопасности.

Также подписан меморандум о сотрудничестве в торговле и транзите сельскохозяйственной продукции. В рамках документа Казахстан намерен поставлять в Иран пшеницу, ячмень, кукурузу, семена льна, подсолнечное масло, кондитерские изделия, баранину, говядину и мясную продукцию. В свою очередь Иран будет поставлять в Казахстан картофель, лук, морковь, огурцы, яблоки, груши, айву, финики, инжир, ананасы, молочные продукты и продукцию водного промысла.