Пострадавший от пыток в Талдыкоргане Азамат Батырбаев подписал процессуальное соглашение

Пострадавший от пыток во время январских событий Азамат Батырбаев подписал процессуальное соглашение, признав свою вину. Он был подозреваемым по уголовному делу о массовых беспорядках. Информацию Власти подтвердил его адвокат Бауыржан Азанов.

«Я лично его процессуальное соглашение не видел, не читал, но он мне сказал, что подписал процессуальное соглашение», - сказал Азанов.

Житель Алматинской области Азамат Батырбаев стал одним из символов нарушений прав задержанных после январских событий – фото со следами пыток на его теле облетело соцсети. Батырбаев был задержан в январе по подозрению в участии в массовых беспорядках в Талдыкоргане. Позже по факту пыток Батырбаева было возбуждено уголовное дело и в марте был задержан подозреваемый в пытках. Президент Касым-Жомарт Токаев в интервью телеканалу Qazaqstan говорил, что хорошо знает об этой ситуации и заявлял о недопустимости подобного. Адвокат Батырбаева – Бауыржан Азанов нередко заявлял о многочисленных нарушениях в расследовании уголовного дела.