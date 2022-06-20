Он был подозреваемым в участии в массовых беспорядках
Пострадавший от пыток в Талдыкоргане Азамат Батырбаев подписал процессуальное соглашение
АЗАМАТ БАТЫРБАЕВ, ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА

Пострадавший от пыток во время январских событий Азамат Батырбаев подписал процессуальное соглашение, признав свою вину. Он был подозреваемым по уголовному делу о массовых беспорядках. Информацию Власти подтвердил его адвокат Бауыржан Азанов.

«Я лично его процессуальное соглашение не видел, не читал, но он мне сказал, что подписал процессуальное соглашение», - сказал Азанов.

Житель Алматинской области Азамат Батырбаев стал одним из символов нарушений прав задержанных после январских событий – фото со следами пыток на его теле облетело соцсети. Батырбаев был задержан в январе по подозрению в участии в массовых беспорядках в Талдыкоргане. Позже по факту пыток Батырбаева было возбуждено уголовное дело и в марте был задержан подозреваемый в пытках. Президент Касым-Жомарт Токаев в интервью телеканалу Qazaqstan говорил, что хорошо знает об этой ситуации и заявлял о недопустимости подобного. Адвокат Батырбаева – Бауыржан Азанов нередко заявлял о многочисленных нарушениях в расследовании уголовного дела.

Назерке Курмангазинова
Назерке Курмангазинова

Журналистка Власти

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