Прокурор требует по пять лет лишения свободы для экоактивистов из Бестобе

В Степногорске уже полгода идет суд над экологическими активистами из поселка Бестобе Акмолинской области Николаем Катчиевым и Александрой Назаренко, которых обвиняют в разжигании социальной розни. В понедельник, 20 июня началось прение сторон. Прокурор требует по пять лет лишения свободы для экоактивистов, а потерпевшая сторона - компания «Казахалтын Technology» просит назначить наказание, не связанное с лишением свободы

Прокурор попросил признать подсудимых виновными по статье 174, часть 2 и назначить им наказание в виде реального пятилетнего тюремного срока. При этом подсудимые должны будут оплатить услуги экспертов, которые обошлись в 2 млн 280 тысяч тенге. Прокурор попросил обоих взять под стражу в зале суда. Стоит отметить, что суд проходит онлайн – в WhatsApp, при этом качество звука очень плохое, а речь прокурора прерывалась.

Представитель компании «Казахалтын Technology​» попросил признать обвиняемых виновными, но назначить наказание, не связанное с лишением свободы, поскольку предложенное прокурором наказание в компании сочли чрезмерно строгим.

Николай Катчиев заявил, что не считает себя виновным, поскольку он не занимался разжиганием социальной розни, а боролся за экологию поселка. Ему хотелось, чтобы власти и руководство компании услышало проблемы жителей, которые возникли из-за деятельности «Казахалтын Technology​».

«Никакой социальной розней я не занимался, никакой вражды между рабочими и жителями не разжигал, никаких групп не создавал, я исполнял работу, которую мне дали в рабочей группе, и старался, чтобы воля жителей была услышана и чтобы мы были правильно поняты. У меня дети, которые здесь проживают и я хотел бы чтобы они жили в хорошей экологии». Он попросил не признавать его виновным.

Продолжение судебных прений назначено на вторник, 21 июня. Предстоит выступить Александре Назаренко и адвокатам.

Напоминаем, что в Бестобе с 1930-х годов добывают золото, сейчас там работают две фабрики: одна старая — Бестобинская обогатительная фабрика (БОФ), вторая — новая, построенная три года назад — «Казахалтын Technology». Обе фабрики принадлежат компании «Алтыналмас» (ранее - «Казахалтын»). Жители жаловались на экологические проблемы в поселке, возникающие из-за деятельности предприятия: на сильное пыление и прорыв цианида. Была создана рабочая группа, в которую входили чиновники из акимата, представители компании и жители поселка, в том числе Николай Катчиев и Александра Назаренко. После требований активистов работа фабрики «Казахалтын Technology» была приостановлена. В прошлом году компания обратилась в полицию с заявлением на то, что Николай Катчиев и Александра Назаренко распространяют заведомо ложную информацию. Следователи же углядели в борьбе активистов признаки разжигания социальной розни.