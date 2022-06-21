Муратов продал Нобелевскую медаль за $103,5 млн.

Нобелевская медаль главного редактора российской "Новой газеты", лауреата Нобелевской премии мира 2021 года Дмитрия Муратова продана на аукционе в Нью-Йорке за $103,5 млн.

Все вырученные от продажи средства будут направлены в ЮНИСЕФ, а затем - на помощь украинским детям-беженцам.

Муратов призвал других людей также пожертвовать свои реликвии на благотворительность для помощи украинским гражданам.

Полученную в прошлом году вместе с филиппинской журналисткой Марией Ресса Нобелевскую премию Муратов также направил на благотворительность. После начала российского вторжения в Украину он объявил о намерении продать нобелевскую медаль, чтобы направить средства на помощь украинским беженцам.