QazExpoCongress выдала заем на 8,7 млрд тенге частной компании, владельцы которой находятся в Швейцарии

Национальная компания QazExpoCongress выдала заем на 8,7 млрд тенге частной компании Diamond Residence of Nur-Sultan на строительство в столице многофункционального административно-жилого комплекса, сообщает ProTenge. При этом конечные владельцы этой компании находятся в Швейцарии.

По данным издания, QazExpoCongress, отвечающая за содержание зданий EXPO и организацию выставок, в своем отчете за 2020 год призналась, что выдала заем на 8,7 млрд тенге ТОО «Diamond Residence of Nur-Sultan» для строительства в столице многофункционального административно-жилого комплекса под названием Diamond. При этом точный процент, под который выдан заем, не указан. Известно только, что «ставка вознаграждения определена в размере годовой ставки рефинансирования», которую устанавливает Нацбанк.

Как отмечает ProTenge, владельцем ТОО «Diamond Residence of Nur-Sultan» является другое ТОО – B&A Contractors SA, оно зарегистрировано в Швейцарии, в италоязычном кантоне Тичино. Президентом B&A Contractors SA является Африм Паколли, он же значится со-президентом Mabetex Group, свидетельствуют данные из открытых источников. Mabetex Group в свою очередь в подборке своих завершенных проектах указывает здание Акорды, Театра оперы и балеты в столице и комплекса EXPO. Также у Mabetex есть несколько отелей под названием Diamond, а на сайте компании – множество фотографий Паколли с бывшим президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, бывшим премьер-министром Аскаром Маминым и другими высокопоставленными чиновниками Казахстана.