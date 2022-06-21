QazExpoCongress выдала заем на 8,7 млрд тенге частной компании, владельцы которой находятся в Швейцарии

Заем выдан на строительство в столице многофункционального административно-жилого комплекса
Национальная компания QazExpoCongress выдала заем на 8,7 млрд тенге частной компании Diamond Residence of Nur-Sultan на строительство в столице многофункционального административно-жилого комплекса, сообщает ProTenge. При этом конечные владельцы этой компании находятся в Швейцарии.
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