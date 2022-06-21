В Алматы запустили петицию против реконструкции сквера у Дворца Школьников

Жители Алматы обратились к президенту Касым-Жомарту Токаеву и акиму Алматы Ерболату Досаеву с требованием остановить и отменить реконструкцию сквера возле Дворца Школьников. Они требуют сохранить его ландшафт и не строить в сквере новых объектов, подчеркивая, что вся территория сквера входит в охранную зону объектов историко-культурного наследия. Петиция опубликована на странице Экологического сообщества Алматы в Facebook.

Авторы петиции указывают, что при реконструкции будет полностью изменен существующий исторический облик и ландшафт сквера.

«В сквере снесут произрастающий натуральный травяной покров, цветники-розарии, кроме того, снесут 43 дерева и кустарники, 15 метров живой изгороди. Обрезке подвергнут 363 единиц здоровых деревьев», – пишут они, добавляя, что это нанесет ущерб природной среде и приведет к гибели обитающих в парке белок, птиц и насекомых.

Кроме того, отмечают общественники, сносу подвергнется ажурное чугунное ограждение сквера, крепкие бордюры из красного гранита и долговечное покрытие асфальта, в том числе недавно обновленное к визиту президента. Также демонтируют новые скамейки и урны, установленные в 2017 году и флагштоки сквера.

«В связи с вышеизложенным, мы требуем незамедлительно остановить и запретить в сквере строительство новых объектов: амфитеатра, парклета, многочисленных игровых, детских, спортивных площадок, арт-мафов, многочисленных новых хаотичных дорожек, сухого фонтана, резервуара, 8-ми лестниц, дренажных лотков, 192 единиц фонарных опор», – пишут общественники.

Активисты считают возможной только замену существующих 64 фонарных опор на аналогичные и восстановление имеющего наземного стального поливочного трубопровода без строительства нового и разрытия всей территории сквера.

Авторы петиции подчеркивают, что вся территория сквера у Дворца школьников охраняется законом «Об охpане и использовании объектов истоpико-культуpного наследия».

«В случае продолжения работ, действия акимата, автора проекта и подрядчика будут однозначно признаны незаконными, так как изменяют исторический и природный ландшафт территории сквера», – утверждают они.

Общественники также напомнили, что в 2018 году акимат отменил проект реконструкции сквера. Проект должен был быть откорректирован, однако, по словам активистов, фактически остался без изменений.