По данным полиции, сообщение оказалось ложным
В Алматы из ТРЦ «Москва» эвакуировали людей из-за сообщения о минировании
фото Назерке Курмангазиновой

Во вторник, 21 июня, в полицию Алматы поступило сообщение о минировании одного из крупных торговых центров. Его посетители были эвакуированы, а информация о минировании оказалась ложной, сообщили в пресс-службе департамента полиции. Как сообщил корреспондент Власти, находящийся на месте, оцепление и эвакуация прошли в ТРЦ «Москва».

«21.06.2022 года в 16:09 часов в департамент полиции поступило сообщение о якобы заминировании одного из торговых домов города Алматы. В рамках предусмотренного алгоритма первичного реагирования на подобные сообщения в первую очередь была осуществлена эвакуация посетителей и работников центра, нарядами дорожно-патрульной полиции к прилегающей к данному объекту проезжей части осуществляют отвод транспортных средств», – сообщили в пресс-службе ведомства.

Как информировали в Центре оперативного управления ДП, проверочные мероприятии уже завершены, информация о минировании оказалась ложной.

Ольга Логинова
Ольга Логинова

Журналистка Власти

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