Адвокаты Косая Маханбаева заявили о многочисленных нарушениях по аресту их подзащитного

Во вторник, 21 июня, на пресс-конференции адвокаты Косая Маханбаева, пострадавшего от пыток во время январских событий, заявили о многочисленных нарушениях по аресту их подзащитного — о местонахождении Маханбаева часто не сообщали адвокатам, до истечения срока его административного ареста подписали постановление об изменении меры пресечения по уголовному делу.

«Мой клиент Маханбаев вместе с другими пострадавшими часто обращались в прокуратуру города за защитой своих прав в связи с январскими событиями. В эфире 26 мая он предложил 1 июня снова пойти в прокуратуру и потребовать свои права, за что был привлечен к административной ответственности и приговорен к 15 суткам ареста», – сказал один из адвокатов Толеген Бердыкожа.

Адвокаты до этого нередко заявляли, что Маханбаев никого не призывал выйти на митинг – это был очередной поход людей в городскую прокуратуру с требованием справедливого расследования уголовных дел по январским событиям.

Еще одна адвокатка – Айнара Айдархан заявила, что часто им не сообщали информацию о местонахождении их подзащитного.

«1 июня нам сообщили, что он находится в управлении полиции Бостандыкского района. По приезду нас не запускали туда, ввели в заблуждение и сказали, что его увезли в Алатауское РОВД. Мы сделали круг, уже доехав до Алатауского, снова сказали, что он в Бостандыкском… Они должны оповещать родственников либо дать право на звонок. Когда 16 июня в 22:00 ждали возле Лобачевского, там его тоже не оказался. На следующий день я поехала в Си-18, однако там тоже его не было», - пояснила Айдарханова.

Также, по ее словам, в суде первой инстанции, несмотря на то, что Маханбаев не владеет казахским языком в полной мере, ему сразу не был предоставлен переводчик. Айдарханова считает, что решение посадить Маханбаева на 15 суток был суровым, так как ее подзащитный в первый раз привлекался к адмответственности, за это максимум должен был получить адмштраф или предупреждение.

Одна из адвокатов Маханбаева – Жалгас Сапарханова обратила внимание на то, что в постановлении следственного суда об изменении его меры пресечения указано, что с 12:00 16 июня до 12:00 16 августа он будет под стражей. Однако 16 июня в 22:00 истекал срок его административного наказания.

«Видите: до истечении административного срока вышло это постановление. Я считаю это большой ошибкой. И в апелляционном заявлении это будет указано», - подчеркнула она.

1 июня Косай Маханбаев и еще трое пострадавших от пыток были задержаны в Алматы. Весь день его держали в здании антикоррупционной службы, а остальных, по словам адвокатов Маханбаева, отпустили в тот же день вечером и к административной ответственности привлекать не стали. На следующий день специализированный административный суд Алматы арестовал Косая Маханбаева на 15 суток по статье 488 части 7 КоАП. Однако после административного ареста он не вышел на свободу. 16 мая следственный суд Алматы избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца в качестве подозреваемого по уголовному делу «о массовых беспорядках».

На вопрос радио «Азаттык» о причинах возвращения активиста в следственный изолятор в горсуде ответили, что «в интересах следствия информация не подлежит разглашению».

Об истории Косая Маханбаева читайте в материале «Пережить январь».