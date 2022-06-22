Самат Абиш находится в «орбите следствия» по январским событиям – КНБ

Племянник Нурсултана Назарбаева и бывший первый заместитель председателя КНБ находится в Казахстане и в «орбите следствия» по январским событиям, сообщил в кулуарах парламента в среду заместитель председателя комитета национальной безопасности Аскар Амерханов.

«Самат Абиш тоже находится в орбите следствия. Он дает показания», - сказал Амерханов журналистам, отвечая на вопрос, является ли Абиш фигурантом дела о январских событиях.

Зампред КНБ сообщил, что Самат Абиш находится в Казахстане. При этом Амерханову неизвестен его процессуальный статус.

«Я сам его не видел. Я думаю, что следствие идет, он обязан быть», - сказал он.

Напомним, что в отношении бывшего руководства комитета нацбезопасности Карима Масимова, Ануара Садыкулова и Даулета Ергожина ведется расследование по факту госизмены, насильственного захвата власти и превышения должностных полномочий. 17 января глава государства Касым-Жомарт Токаев освободил Самата Абиша от должности первого заместителя председателя КНБ.