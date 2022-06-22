При этом на большей части страны пройдут дожди, возможен град
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Сильная жара ожидается в Казахстане
фото Жанары Каримовой

23-25 июня в Казахстане ожидается сильная жара, при этом пройдут дожди с грозами, усилится ветер, возможен град, сообщает «Казгидромет».

«В предстоящие трое суток на большей части страны с прохождением ложбины Северного циклона сохраняется неустойчивый характер погоды – ожидаются дожди с грозами, шквал, усиление ветра, возможно выпадение града. 23-24 июня на юго-востоке, 25 июня на севере, северо-западе республики ожидаются сильные дожди», - говорится в прогнозе.

По данным синоптиков, при этом днем 23 июня на юге Атырауской области, 23-24 июня на юге Актюбинской области, 24 июня на юге Костанайской области, 23-25 июня на юге Карагандинской области ожидается очень сильная жара – +40 градусов, 24-25 июня на юге Кызылординской, 25 июня в пустынных районах Туркестанской областей прогнозируется +45 градусов, 25 июня на юге Жамбылской области +43 градуса.

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