Кульгинов доложил Токаеву о развитии столицы за первое полугодие

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял акима столицы Алтая Кульгинова, который доложил о социально-экономическом и инфраструктурном развитии города за первое полугодие 2022 года.

«Президенту было доложено об увеличении объема строительства доступного жилья для граждан, стоящих в очереди; завершении объектов долевого строительства; решении проблемы трехсменных школ путем строительства новых учебных заведений; строительстве автомобильных мостов и дорог, а также о ходе газификации, развитии жилых массивов, привлечении частных инвестиций», - говорится в сообщении пресс-службы президента.

Также Кульгинов рассказал о строительстве насосно-фильтровальной станции. Ее ввод даст дополнительно свыше 100 тыс. кубометров в сутки – сейчас город потребляет 300 тыс. кубометров в сутки. Для увеличения мощности теплоснабжения в городе ведется строительство ТЭЦ-3 и проектирование газовых котельных, также ведутся работы по проектированию канализационных очистных сооружений, модернизации инженерных сетей, реконструкции электрических подстанций. Помимо этого, ведутся работы по благоустройству города. По словам Кульгинова, в этом году будет благоустроено свыше 200 дворов и общественных пространств.

«Президент поддержал проводимую акиматом работу и поручил Алтаю Кульгинову продолжить развитие инфраструктуры и благоустройство столицы, а также решение насущных вопросов горожан», - сообщила пресс-службы президента.