Парламент ужесточил ответственность за поддельные номера на автотранспорте

В Казахстане ужесточат ответственность граждан за использование поддельных номеров при управлении автотранспортными средствами. Кроме того, усилится наказание для операторов за некачественное предоставление услуг интернета и связи. Эти нормы заложены в законе «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях», который в четверг в ходе пленарного заседания принял сенат.

«Проект закона направлен на усиление ответственности операторов связи за качество и скорость предоставления услуг интернета и связи. Это, в свою очередь, позволит устранить цифровое неравенство в государстве и максимально обеспечить всех граждан интернетом и качественной связью. Кроме того, в законопроект внесены поправки, предусматривающие установление и усиление мер административного взыскания по административным правонарушениям в сферах образования, оборота оружия и налогового законодательства», - сказал депутат Рыскали Абдикеров.

Ранее сообщалось, что законопроектом предусмотрено усиление административной ответственности за административные правонарушения, связанные с неповиновением законным требованиям представителям власти. Также устанавливается административная ответственность за незаконное приобретение, реализацию, хранение, ношение, перевозку метательного, охотничьего, сигнального оружия и составных частей.

«Введение данных норм позволит контролировать перемещение указанных видов оружия, осуществляемое без разрешения», - говорила в мажилисе депутат Насиля Раззак.

Парламентарии также ввели норму по усилению ответственности за повторное или неоднократное управление автомобилем без государственного номерного знака, а также за установку на автотранспортное средство поддельного государственного номера. Если раньше за это предусматривался штраф, то теперь – лишение водительских прав на один год и пять суток ареста.

Также законопроектом ужесточается ответственность граждан за неповиновение представителям власти.