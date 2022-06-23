Ему было 48 лет
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Умер Юрий Шатунов

Солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов скончался сегодня ночью, сообщает «Коммерсантъ».

Пресс-секретарь Шатунова – Аркадий Кудряшов сообщил, что музыкант умер сегодня ночью от обширного инфаркта в машине скорой помощи по пути в домодедовскую больницу.

Юрий Шатунов родился в Москве в 1973 году. В 1986 году стал солистом группы «Ласковый май», которая обрела популярность в перестроечные годы. После ухода из группы в 1991 году начал сольную карьеру.

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