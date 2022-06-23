В Алмалинском районе Алматы появится новая парковая зона

В квадрате улиц Курмангазы – Абылай хана – Шевченко – Панфилова в Алматы появится новый парк площадью 3,5 га, процесс строительства уже начат, сообщил аким города Ерболат Досаев во время встречи с жителями Алмалинского района. В районе также будет проведена реконструкция двух скверов.

«В этом году район пополнится еще одной парковой территорией площадью 3,5 га в квадрате улиц Курмангазы – Абылай хана – Шевченко – Панфилова, в данный момент процесс строительства начат. Также проведем реконструкцию двух скверов, у КБТУ работы уже проводятся, в сквере "Алия и Маншук" работы по благоустройству будут начаты осенью текущего года», – рассказал Досаев.

Также до 1 сентября будет завершено благоустройство сквера АЗТМ (Толе би – Гагарина) и бульвара «Богенбай батыра» между улицами Байтурсынова и Шарипова, добавил аким.

Он также сообщил, что работы по благоустройству прилегающей к Сайрану территории начнутся в следующем году.

«В июле мы планируем получить заключение экспертизы проекта по механической очистке дна водохранилища Сайран, работы по которой будут начаты в октябре и завершены до конца этого года. Также в октябре планируется завершить разработку проекта по благоустройству прилегающей территории для организации доступной зоны отдыха для горожан в границах города. Работы планируем начать в 2023 году», – отметил Досаев.