Повреждены две хозпостройки, есть потери домашнего скота
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Сель сошел в Жамбылской области после сильного дождя
иллюстративное фото Жанары Каримовой

Сильный дождь в Кордайском районе Жамбылской области спровоцировал сход селевого потока в селе Улкен Сулутор, сообщает «Казинформ» со ссылкой на МЧС.

«23 июня в 20:00 в селе Улкен Сулутор Кордайского района Жамбылской области в результате обильных осадков в виде проливного дождя с градом по руслу реки Ргайты прошел селевой поток. В результате было подтоплено дорожное полотно села без размыва, а также повреждены 2 хозяйственные постройки частных жилых домов», - говорится в сообщении.

Жертв и пострадавших нет, но, по предварительной информации, есть потери овец и кур.

«Комиссией местных исполнительных органов проводится работа по установлению ущерба», - добавили в МЧС.

Кроме этого, в 23:25 в 4 км от села Шарбакты из-за проливного дождя произошло резкое поднятие уровня реки Ргайты, на берегу которой отдыхали 11 человек. В результате 6 человек остались в машине на образовавшемся островке, сильным течением смыло вторую автомашину отдыхающих.

«24 июня в 01:15 силами ДЧС все оказавшиеся на острове люди спасены, в медицинской помощи не нуждались. Жертв и пострадавших нет», - проинформировали в МЧС.

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