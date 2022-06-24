Акимат Алматы провел реорганизацию и переименовал несколько управлений

В акимате Алматы провели реорганизацию и переименование 8 структурных подразделений, об этом говорится в сообщении пресс-службы, распространенном 24 июня.

«На основании решения маслихата акимата города Алматы об утверждении схемы управления городом и постановлением акимата о реорганизации и переименовании структурных подразделений акимата города внесены изменения в структуру акимата Алматы», – говорится в сообщении.

Таким образом, управление социального благосостояния реорганизовано путем выделения из него управления инспекции труда; управление стратегии и бюджета реорганизовано путем разделения на управление финансов и управление экономики.

Управление креативных индустрий преобразовано в управление молодежной политики с расширением функции по работе с молодежью; управление энергоэффективности и инфраструктурного развития переименовано в управление энергетики и водоснабжения; управление жилищной политики – в управление развития коммунальной инфраструктуры; управление зеленой экономики – в управление экологии и окружающей среды; управление комфортной городской среды – в управление строительства; управление общественного здоровья – в управление общественного здравоохранения.