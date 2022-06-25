Токаев присудил ряду журналистов премии и гранты

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал распоряжение о присуждении премий, вручении грантов и объявлении благодарности президента Республики Казахстан в области средств массовой информации, сообщает Акорда.

Так, премии президента присуждены главному редактору радиостанции Qazaq radiosy Дулату Абибуллаеву за вклад в развитие национального радио; корреспонденту телерадиокомпании «31 канал» Ерканату Копжасарулы – за вклад в развитие отечественной тележурналистики; главному редактору газеты «Индустриальная Караганда» Оксане Мягких – за вклад в эффективное информационное сопровождение региональной политики Казахстана; директору национального телеканала «Qazaqstan» Еркину Мухамеджанову – за вклад в развитие журналистики Казахстана и национальных средств массовой информации.

Гранты присуждены редактору телеканала «Жетісу» Сание Байтаровой – за вклад в развитие региональной журналистики; оператору специальной техники телерадиокомпании Almaty Диаскену Байтибаеву – за вклад в развитие телевидения страны; ведущему телеканала «Хабар 24» Ануарбеку Бримжанову – за активное всестороннее разъяснение и освещение деятельности главы государства; корреспонденту информационного агентства Baigenews.kz Жадре Жолмухаметовой – за вклад в развитие информационного освещения в интернет-пространстве.

Благодарности президента объявлены творческому коллективу национального портала Adyrna за информационно-аналитическую деятельность, освещающую актуальные вопросы развития Казахстана; творческому коллективу общественно-политического ток-шоу Ashyq alań – за вклад в информационное обеспечение развития общественно-политической, социально-экономической и культурно-гуманитарной сфер; творческому коллективу радио Astana – за вклад в развитие отечественного радио; творческому коллективу общественно-политической газеты «Вечерняя Астана» – за вклад в развитие печатных средств массовой информации.