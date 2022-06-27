Казахстану нужны новые надежные источники инвестиций, заявил Токаев

Глава государства Касым-Жомарт Токаев на заседании совета по управлению международным финансовым центром «Астана» поручил правительству, Нацбанку и МФЦА проработать вопрос подключения к мировой инфраструктуре с долгосрочными институциональными инвесторами, поскольку стране нужны новые надежные источники инвестиций, сообщает Акорда.

Токаев подчеркнул, что в условиях повышенной международной турбулентности становится актуальным поиск надежных финансовых инструментов, способных обеспечить инвестиционную стабильность и предсказуемость. Для Казахстана и всего Центрально-Азиатского региона одним из таких инструментов выступает Международный финансовый Центр «Астана».

«Казахстан вступает в новый этап своего развития, ориентированный на форсированный рост рыночной, свободной и конкурентной экономики. В этих условиях сохранение и укрепление доверия иностранных инвесторов и торговых партнеров остается нашим главным приоритетом. В связи с чем потенциал МФЦА, в качестве гаранта надежности и безопасности инвестиций, должен быть максимально задействован», – заявил президент.

По его словам, перед МФЦА стоит глобальная задача по институциональному укреплению своего статуса в качестве ведущего регионального финансового центра. Исходя из этого он обозначил ряд актуальных моментов. В частности, Токаев указал на санкционный подтекст, отметив, что условия регистрации на МФЦА зарубежных компаний должны быть максимально просты и либеральны, а диалог с иностранными партерами следует вести при тесном взаимодействии с финансовыми регуляторами под общей координацией правительства. При этом, добавил он, регуляторная и нормативно-правовая база Центра должна сохранить свою самостоятельность и независимость.

Другой приоритетной задачей президент назвал работу по выводу национальных компаний на IPO, снова подчеркну, что «простые граждане нашей страны должны иметь возможность приобретать акции национальных компаний и получать свои дивиденды от вложений».

«Именно таким способом формируется инвестиционная культура населения. Участие в IPO должно стать доступным абсолютно для всех жителей Казахстана. А для этого нужны новые цифровые решения, исключающие бумажную волокиту и бюрократию», – сказал глава государства.

Говоря о привлечении долгосрочных иностранных инвесторов к суверенным облигациям в тенге, Токаев высказал мнение, что в текущих условиях неопределенности обостряется конкуренция за инвестиции и ресурсы. Казахстану же «нужны новые надежные источники», а «для этого нужно более тесно взаимодействовать с международными депозитариями».

«В этих условиях площадка МФЦА, с ее регуляторным режимом и международным правом, выглядит привлекательной. Поручаю правительству совместно с Национальным банком и МФЦА проработать вопрос подключения к мировой инфраструктуре с долгосрочными институциональными инвесторами. Это станет важным шагом для роста устойчивости нашей экономики», – сказал Токаев.

Также глава государства остановился на вопросах достижения целей устойчивого развития и реализации «зеленых» проектов, сообщив, что за прошлый год объем рынка устойчивого финансирования вырос в 500 раз, превысив $250 млн, из них 58% зеленых облигаций и кредитов было верифицировано Центром зеленых финансов МФЦА, а также подчеркнул важность укрепления роли Казахстана в условиях трансформации глобальных рынков энергоносителей и мировых центров продовольствия. В частности, он указал на актуальность вопроса дислокации главной товарной биржи, соответствующей лучшим международным стандартам, равноудаленной от любых рисков.

«И здесь Казахстану крайне важно заявить о наличии своей надежной и конкурентоспособной инфраструктуры биржевого рынка. Это откроет перед нами новые возможности лидерства в региональной и международной торговле. Правительству следует детально проработать данный вопрос», – поручил он.

Говоря о развитии криптоиндустрии и цифровых активов, президент поручил правительству совместно с финрегуляторами и МФЦА «создать благоприятные регуляторные условия для развития комплексной цифровой экосистемы».

«Мы должны максимально использовать наш потенциал. Да, мы страна номер два по добыче криптоактивов, но мы ни в коем случае не должны сохранять исключительно сырьевой статус», – сказал Токаев.